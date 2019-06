Tartu kandi loodus- ja teaduskeskused kutsuvad suvel seiklema

Tartu loodusmaja juhataja Janika Ruusmaa rõõmustas uute lisandunud keskuste üle. «Mida rohkem kohti, seda mitmekesisem on seiklus,» leidis ta. Ruusmaa lisas, et H2O külastusmängus osalevad looduskeskused on kui väikesed pärlid keset Eestimaad ning peidavad endas teadmisi looduse ja kultuuri kohta. Paljud looduskeskused asuvad ka eemal suurtest linnadest ja sinna iga turist ei satu.