Tippkokad tõttavad appi vaesuse piiril elavatele Lõuna-Eesti lastele

Restorani Leib peremees ning algatuse «Lapsed söönuks» ellukutsuja Kristjan Peäske selgitas, et sel aastal on eesmärk koguda vähemalt 30 000 eurot Lõuna-Eesti toidupankade toetamiseks.

«Kui esimese heategevusprojekti aastal toetasime toidupankasid üle Eesti ja eelmisel aastal suunasime fookuse Ida-Eestisse, siis nüüd saavad tuge Viljandi, Tartu, Valga, Põlva ja Võru toidupangad. Eesti statistikaameti andmetel on neis piirkondades ligikaudu 9000 last, kes ei pruugi iga päev kätte saada täisväärtuslikku toitu,» rääkis Peäske.

Peäske märkis, et kogu heategevusprojektil kogutud raha suunatakse Lõuna-Eesti toidupankadesse, et paraneksid toidu kogumise, säilitamise ja jagamise tingimused. Seeläbi saab anda mitmekülgsemat toiduabi, mis jõuaks rohkemate inimesteni.

Siidrifarmi peremees Aivar Kuusk ütles, et farmil on rõõm võõrustada heategijaid, kelle üllas eesmärk aitab täita kõhtusid. «Kaks aastat oleme näinud, kuidas on võimalik kogukonna toel panustada heategevusse nii, et kõik võidavad,» ütles Kuusk.