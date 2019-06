Kümne päeva pärast kukub hobipruulijate «õllekell»

Võistluse korraldaja ja Eesti Väiikepruulijate Liidu liige Alar Tammela rõõmustab, et juba praegu on end osalejana ära märkinud kümned huvilised nii Harjumaalt, Pärnumaalt, Läänemaalt, Tartumaalt, Ida-Virumaalt kui ka saartelt.

«Hea meel on näha, et huviliste hulgas on nii esimesel võistlusel kogemuse saanud hobitegijaid kui ka täiesti uusi inimesi. Ootame põnevusega, millised maitsed on tänavu esindatud ja millised fantaasiad on suudetud pudelitesse pista,» rääkis Tammela.

Võistluse korraldaja tuletab meelde, et tegemist on ainult hobipruulijatele mõeldud võistlusega, kus ametlikud õlletootjad ja pruulikojad osaleda ei saa. «Uue õlle hakkamapanemiseks on küll juba hilja, aga kindlasti tasub oma varasemad kodus tehtud käsitööõlled üles otsida ja need võistlusele saata. See on hea võimalus saada valdkonna ekspertidelt oma joogile professionaalne hinnang ja soovitused edaspidiseks pruulimiseks,» julgustas Tammela.