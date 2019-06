Täna avati uus ja uhke Mart Reiniku kooli spordiväljak

«Niikui see asfaltküngas valmis sai, olid trikiratturid kohe siin kohal. Ka meie koolis on trikirattureid, aga ega meie neid ei koolita. Nad koolitavad ennast ise,» ütles Ööpik. Ta lisas, et vastvalminud välikorvpalliplats on kooli ainuke täismõõtmetes korvpalliväljak.