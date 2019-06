Aparaaditehase tänavaturul pandi täna rõhku peredele ja lastele

Pruul oli end hommikul sisse seadnud Kastani tänaval müügiala lõpus, kus ta koos sõber Martin Jõelaga turulistele vinüülplaate mängis. «Me võiks panna siia müüjaid kuni Kastani tänava alguseni, aga see ei ole meie eesmärk. Oluline on, et nad sobiks kokku meie väärtushinnangutega,» seletas Pruul. «Massikaltsukaid, võltsasjade müüjaid ja päris mainstream toiduturgu me siia ei taha. Need on kõik olemas, proovime teha sellist asja, mida pole enne olnud.» Pruul rõhutas, et tänavaturgu korraldades on muusikal alati tähtis roll ning sel korral oli koguni kolm kohta, kust muusika külastajateni jõudis.