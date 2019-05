Õnnelikud väikesed tantsijad vallutasid Tartu ülikooli staadioni

«Kas sa oled tundnud seda tunnet, seda õnne tunnet,» kõlas kõlaritest üle staadioni tüdrukuhääl. Hääl selgitas, et see on tunne, mis tabab õpilasi siis, kui suvevaheaeg algab. «Ma vist tunnen ka seda tunnet,» vastas poisihääl pisku aja pärast.