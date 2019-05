Ilmar Trull läks Luunjast koju viienda auhinnaga

Trullile on Luunja tuttav koht, sest ta sai Karl Eduard Söödi auhinna nüüd viiendat korda. Leelo Tungal on sealsamas laureaadiks kuulutatud kolmel korral.

Kaks samanimelist auhinda saanud Aidi Vallikut üllatas Luunja seekord noorte lugejate preemiaga, mis anti välja esimest korda. Kavastu algkool-lasteaia, Luunja lasteaia ja Luunja keskkooli lastele meeldis tema «Kust said? Luulelood loomadest» kõige rohkem. Selles kirjastuse Lugu-Loo väljaandes on 21 värssjutustust. Need on illustreerinud Urmas Nemvalts, kes astus koos kirjanikuga tunnustust vastu võtma.