Elva gümnaasium jõudis aasta kooli konkursil esikolmikusse

«Aasta kool» on üks kolmeteistkümnest kategooriast Aasta Õpetaja konkursil «Eestimaa õpib ja tänab», et väärtustada lisaks üksikisikutele ka koole tervikuna. Loovkonkursi eesmärk on näidata kooli inspireerivas ja lõbusas võtmes – kool ei ole lihtsalt õppeasutus, vaid laste ja noorte kohtumispaik, kus lisaks õppetööle saab sisukalt ja toredalt aega veeta ning koostöös ja üksteist toetades ühiselt tegutseda.