Maamessil osalenud firmade postkasti kukkusid petukirjad

Maamessi korraldajad said eelmisel nädalal info, et välisriikidest pärit maamessi eksponentidele on saabunud hiljuti paberkiri, kus seisis, et ettevõtted peaksid oma andmeid uuendama. Ingliskeelse kirja päis näitas, et saatja on International Fairs Directory (rahvusvaheliste messide kataloog – ingl k), ning selle kõrval ilutses kiri «Tartu Näitused ja maamess».