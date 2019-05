Kaardirakendus näitab kasvavaid linnu ja eeslinnu ning tühjenevaid külasid

Selle aasta alguses elas Eestis 1 324 820 inimest, neist 152 977 Tartu maakonnas. Tartu linnas elas tänavu 1. jaanuaril 93 865 ning näiteks naabrite juures Kambja valla Soinaste külas 1110, Tõrvandis 1767 ja Ülenurmel 2456 inimest, selgub kaardirakendusel klõpsides. «Tartu on üks tihedamini asustatud linnu Eestis ja kui tartlased tahavad elada oma majas, siis ongi üsna paratamatu, et tuleb linna piirist natuke kaugemale minna,» nentis Alis Tammur.

Elanike arvu koha pealt tähendab see seda, et 2015., 2016. ja 2017. aastal tartlaste hulk vähenes, alates 2017. aastast on Tartu linna elanike hulk kasvanud aastas paarisaja inimese võrra, kuid 94 000 piiri pole veel ületanud.