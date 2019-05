Laulupeotuli lööb Raadi mõisapargis loitma esimeste koidukiirtega

Tulesüütamise lõkkemeister, Eesti Rahva Muuseumi näituste juht Kristjan Raba rääkis, et kui ilm vähegi soosib – ei saja vihma ega puhu liiga tugev tuul –, püütakse tuli läita arhailisel moel tulerauda ja -kivi kasutades. See vastutusrikas ülesanne on usaldatud Raplamaa sepale Toomas Tõnissonile.