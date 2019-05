Raimond Tamm: 750 jalgratast kuulutavad Tartus uut ajajärku

Rattaringluse jalgrattad on mugavad ja universaalse mõõduga, mis sobivad väga hästi inimestele pikkusega 149–200 cm. Rattaid on lihtne kasutada, elektrimootor käivitub vändates ja lisajuhtimisseadmeid neil pole.

Rattaparklate asukohti valides on arvestatud asutuste, õppehoonete ja huvipunktide paiknemist ning ka nende tartlaste arvamust, kes 2017. aasta suvel avalikul küsitlusel märkisid kaardile 2386 punkti parklate asukohasoovidega. Arvestatud on ka bussiliinivõrku, et bussiliiklus ja rattaringlus moodustaksid terviksüsteemi.

Rendiratta kasutamise eeldus on isikustatud bussikaardi sidumine rattaringluse süsteemi, et oleks võimalik kehtiva pileti olemasolu kontrollida. Kui kasutajal on Tartus tasuta sõidu õigus või tal on Tartu 10, 30 või 90 päeva pilet, siis rattaringluse piletit juurde ostma ei pea ja iga kuni 60-minutiline jalgratta kasutamine on tasuta. Igapäevastel bussisõitjatel on rattaringlust võimalik sisuliselt tasuta kasutada, sest Tartu-suuruses linnas peaks olema realistlik kõikjale 60 minutiga kohale jõuda.

Kel perioodipiletit pole, peab soetama rattaringluse päevapileti hinnaga viis eurot, nädalapileti hinnaga kümme eurot või 30 euro eest aastapileti. Ikka kehtib põhimõte, et kuni tund aega rattasõitu on lisamaksuta, iga järgmine alustatud tund maksab ühe euro ja nii viienda tunnini.

Kõikide rattaparklate juurde paneme infotahvlid, kus on täpsed kasutusjuhised ja hinnakiri. Töötab infotelefon. Ratast saab lukust lahti võtta ja lukku panna bussikaardi ja mobiilirakenduse abil. Ratta saab võtta ükskõik millisest parklast ja tagastada ükskõik millisesse parklasse.

Elektrijalgrattad on ringluses miinuskraadideni ja külmal ajal jäävad ringlusesse vaid tavarattad. Kui talvine rattakasutus osutub popiks ja 240 tavarattast ei piisa, saame elektriratastel akud ja mootorid ajutiselt eemaldada ning lasta need ringlusesse tavaliste jalgratastena. Lumerohkel talvel võib ette tulla aegu, mil lumevallid ei võimalda tänavaid ratturite ohutuse seisukohalt piisavalt puhtana hoida. Sellisel juhul võib osutuda vajalikuks ka rattaringlus ajutiselt sulgeda.

Rattaringluse eest kannab hoolt linna allasutus Tartu Linnatransport, mille tehnikud remondivad rattaid ja vajaduse korral viivad rattaid ühest parklast teise.

Oluline on kohe juunis rattaringlus käima saada, sest linnas liikuvad ratturid on kõige parem reklaam teistele kasutajatele. Julgustuseks pakume 1. juunist 8. juunini ehk rattaringluse avamispäevani end kasutajaks registreerunuile esimesed kolm kuud tasuta sõiduõigust. 9. juunist 30. juunini registreerunud saavad tasuta sõita ühe kuu.

Mahuka ja paljude pisiasjadega seonduva rattaringlussüsteemi alustamisega võib kaasneda mõndagi ettenägematut, mistõttu loodame mõistmist ja ootame tagasisidet süsteemi paremaks ja töökindlamaks muutmiseks.