Kontorirotid jooksevad seekord kiusamise vastu

Jooksu projektijuht Kristin Annask rääkis, et Rat Race’i eesmärk on tuua kokku kolleegid ja sõpruskonnad, kes saavad hoopis teistsuguses keskkonnas veeta lõbusalt aega, suurendades meeskonnavaimu ja luues ühiseid mälestusi. Lisaks sellele kõigele tehakse ka üheskoos head.

«Kui möödunud aastal toetati maailmakoristuspäeva ning sellest eelnevatel aastatel on kogutud tulu andekatele noortele, siis sellel aastal on suund hoopis teine,» lausus Annask.

«Kiusamine on ikka veel aktuaalne teema ja sellele peab tähelepanu juhtima, inimesi suunama ja õpetama. See on väga oluline meie väikeses Eestis, et uued põlvkonnad kasvaksid üles hoolivate ja tähelepanelikena ümbritseva suhtes - aidates, mitte kiusates,» lisas Annask.