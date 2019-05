Elulookirjutuse kogumiku idee algataja ärgitas mälestusi kirjutama juba Vene ajal

Eesti kirjandusmuuseumi teadur Rutt Hinrikus kuulas eile kirjandusmuuseumi saalis konverentsiettekannet. Tema selja taga seinal on pildid, mille on teinud Kanada eesti päritolu antopoloog ja fotograaf Kristen Dobbin. Need fotod on osa samal päeval avatud kaksiknäitusest «Elukaare kaks otsa».

FOTO: Kristjan Teedema