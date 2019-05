Kirjandusmuuseumis saab vaadata fotosid elukaare kahest otsast

Kanada eesti päritolu antropoloog ja fotograaf Kristen Dobbin pildistas 2017. aasta suvel Ontarios tegutseva Jõekääru suvelaagri lapsi ja noori, kes olid tulnud Kanadast, USAst ja Eestist. See on 65 aastat olnud üks Kanada eesti laste keele- ja kultuuriõppe kohti. Ta kajastab värvifotodes suvelaagri traditsioonide püsivust ja laagrielus toimunud muutusi.

Kaksiknäituse osa, milles on Toomas Volkmanni fotod ja tekstid.

Fotograaf Toomas Volkmann pildistas 2017. aasta septembris 95-100 aasta vanuseid Toronto eestlasi, peamiselt vanadekodu Ehatare elanikke. Näitusel on fotod 16 inimesest koos intervjuude põhjal valminud tekstidega, mis võtavad lühidalt kokku eakate elukogemuse, nõuanded noorematele rahvuskaaslastele ja soovid Eesti Vabariigile 100. aastapäeva puhul. Igast inimesest on kaks ülesvõtet, millest ühel on nägu ja teisel käed.