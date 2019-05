Postimehe ajaloo tähtsaimaid peatükke on unustatud Eesti Postimees

Ühel väärarusaamal tahaks aga peatuda, sest vaieldamatult on Jannsen mitte ainult eesti laulupidude, vaid ka järjepideva eesti ajakirjanduse isa. Bürokraatliku täpsuse jahil peetakse tänapäevast Postimeest 1857. aastal asutatud Perno Postimehe (PP) järeltulijaks, mida Jannsen toimetas Pärnus 1863. aasta lõpuni ehk viis ja pool aastat.

Tõelise elutöö tegi ta järgneva 16 aasta jooksul Tartus ärkamisaja kõigi oluliste ettevõtmiste põhiagitaatori ja -organisaatori Eesti Postimehe (EP) toimetajana, nii et kokku arenes Postimees ja eesti rahva ajakirjandushuvi pea veerand sajandit Postipapa käe all. Tema Pärnust lahkumisest peale oli PP roll Eesti ühiskonnas täiesti marginaalne, et mitte öelda olematu. Vaevalt 80 tellijaga lehe omandas Karl August Hermann 1885. aastal poolmuidu ja tegi sellest Tartus taas tõelise ja tänini tuntud Postimehe.