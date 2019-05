Uued linnaliinibussid jõudsid pärale, tankla hakkab valmima

Tartu ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona ütles, et temale teadaolevalt on kõik bussid praeguseks Tartusse jõudnud, välja arvatud üks, mis sõidab liini Tallinnas, et välja selgitada võimalikke vigu.

Go Busi Lõuna regiooni direktor Kalle Saviste näitas eile ettevõtte õuel valmiva gaasitankla juurde pargitud busse ja selgitas, et juba Scania hoovilt toodutele lisandub iga päev mitu uut. «Scania peab need meile üle andma 1. juuniks ja meie oleme valmis need 1. juunil linnale ette näitama,» ütles ta.

Nii suure hulga busside mahutamine nõuab palju ruumi ja nii ongi need mitmel pool laiali. Scania esinduses on vaja bussid veel viimast korda koristada ja teha ettevalmistused, et piletisüsteemide pakkuja Ridango saaks oma seadmed paigaldada. See töö seisab veel ees, nagu ka busside registrisse kandmine. Eile olid bussid kõik veel numbrimärkideta.

Tankimine öö otsa

Gaasitankla, mille juurde on pargitud nn normaalpikkusega bussid, peaks valmima lähipäevil.

Gaasitankla on kavandatud sel moel, et seal parkivad bussid saavad öö jooksul aeglaselt tankida, seevastu eemal pargitavate lõõtsbusside tarvis on võimaldatud kiirtankimine. Igale bussile on ette nähtud oma parkimiskoht, mille juures on ka elektripistiku pesa mootori talvise plokisoojenduse jaoks.

Oona sõnul seda, millal tankla valmib, linn kontrollima ei pea, kuid tankimisvõimalus peab vedajal olema. Niisamuti ei ole linna ülesanne kontrollida, kas juhid on olemas.

Uute busside esitlus linnarahvale on plaanis 29. juunil, Tartu linna päeval.

Kalle Saviste ütles, et alanud on juhtidega töölepingute sõlmimine. Vaja oleks 150 juhti, mis lubaks töö ära teha ületundideta. «Tänase päevaga nii palju veel ei ole, aga esiteks on meil veel aega ja teiseks me veel tegeleme sellega, loodame kindlasti ka konkureerivas firmas töö lõpetavate juhtide peale,» lausus Saviste. «Meil on saja ringis sooviavaldusi, arvan, et oleme graafikus.»

Ettevõte on mõelnud ka järelkasvu koolitamisele. Saviste tõdes, et kuigi täienduskoolituseks on veel ajavaru, ei jõua D-kategooria lubade kursusi järelejäänud ajaga korraldada.

Bussijuhtidele pakutav palgamiinimum on praegu 980 eurot kuus, ametiühingute eesmärk on suurendada miinimum 1200 eurole.

Abiks navigaatorid

Saviste selgitas, et enne tööle asumist on kavas koolitused, kus juhid saavad tutvuda uute masinate ja uue liinivõrguga. Ka varem Tartus töötanud bussijuhtidele on 1. juulil kehtima hakkav liinivõrk võõras. Nende abistamiseks on bussidesse tellitud navigatsiooniseadmed, kaasa tuleb anda ka õpetussõnad, mida vastata sõitjatele, kes uue harjumatu liinivõrgu kohta küsimusi esitavad.