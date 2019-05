Joanna Hoffmann: millest unistab Tartu kunstimuuseum

Liftita ja kitsaste koridoridega majja ei saa tuua ka suuremaid kunstiteoseid, isegi mitte maalikunsti, rasketest skulptuuridest või installatsioonidest rääkimata. Naljatledes ütleme, et siin majas saab kõige paremini teha performance’it ja videonäitusi (kuigi viimane eeldab rohkete akende kinniehitamist). Hea meelega teeme ka neid, kuid meil on tahtmist ja kompetentsi pakkuda publikule võimalikult mitmekesist programmi.

Millisest muuseumimajast me siis unistame? Vajame suuremat ja nõuetele vastavat näitusepinda, kus saaks kõrvuti näidata nii korralikku püsiekspositsiooni kui ka vahetuvaid ​erineva fookusega näituseid.

Mai lõpus avatud «Pallas 100. Kunstikool ja kultus» on meie arvates justkui õrritus meie potentsiaalsest püsiväljapanekust. Ajutiste näituste programmis järgime juba praegu põhimõtet, et oleks nii kodumaiseid kui ka rahvusvahelisi projekte, vanemat ja uuemat kunsti, erinevaid stiile ja meediume lillemaalidest tegevuskunsti, arhitektuuri ja disainini. Tahame, et meie juurde leiaks tee erinevate huvidega inimesed – tahame külastajale pakkuda maksimumi. Selle kõige jaoks igatseme lisaks galeriipinnale ka ise paremaid tööruume teoste korrastamiseks ja näituste ettevalmistamiseks.

Näiteks välismaist kunstiklassikat me oma majja tuua ei saa – me lihtsalt ei vasta nõuetele. Nii et sellised Kumu kassahitid nagu Michel Sittowi «Eesti maalikunstnik Euroopa õukondades» või ekspressionistide näitus «Saksamaa metsikud» meie ruumidesse ei sobiks.

Et meie kunstikogud uude majja ei tule, oleme juba leppinud. Kuid meie suhteliselt väike kollektiiv ja raamatukogu vajavad hädasti paremaid tööruume, et saaksime toimetada täisväärtusliku ja konkurentsivõimelise kunstimuuseumina.

Rääkides arvude keeles ja vaadates statistikat, siis ka Eesti praktikas on uued näitusemajad end õigustanud. Ja suurelt! Näiteks ERMi vana näitusemajas käis 2014. aastal 30 840 inimest, postimuuseumiga kokku 37 040. See-eest 2017. aasta külastajate arv oli 255 944. Vahe on pehmelt öeldes märgatav.

Muidugi vastavatud uute muuseumimajade algusaegade plahvatuslikult suur külastajate hulk uudsuse kadudes hiljem mõnevõrra kahaneb. Varasema aja kohta puudub kultuuriministeeriumi kodulehel täpne ülevaade, kuid Eesti kunstimuuseumilt saadud tabel näitab, et nende omaaegset peamaja Toompeal, rüütelkonna hoonet, väisas aastal 2005 ligikaudu 16 000 inimest, uut Kumu maja aastal 2006 üle 200 000. Paari aastaga taandus see küll umbes 100 000ni, veidi allapoolegi, kuid viimastel aastatel jätkab Kumu head programmi tehes tõusvas trendis ja nii käis seal 2017. aastal 140 262 kunstihuvilist. See näitab, et moodsad ja kvaliteetsed tingimused võimaldavad muuseumile eduka programmi korral pikaajalist arengut, mitte ühekordset kiirendust.

Kindla ja sobiva maja puudumine teeb Tartmusi haavatavaks. See on põhjus, miks on nii kerge arutada nii asukoha muutmise kui ka eksistentsi üle. Täpselt sama olukord tabas kunstiakadeemiat (EKA) aastatel 2011–2012, mil kõrgkool kolis lammutatud majast ajutistesse üüriruumidesse. Ootamatult polnud fookuses enam ainult uue hoone küsimus, vaid päevakorrale kerkis arutelu teemal, kas EKAt üldse on vaja ning miks mitte liita selle teaduskonnad teiste ülikoolidega. Diskussiooni aktiivsus oli hirmutav.