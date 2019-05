Tüli EKREs: Tartu piirkonnajuht visati tagaselja erakonnast välja

Indrek Särg ütles, et kirjas olid väga umbmäärased põhjendused, miks ta enam EKRE liiklmeks ei passi. Ta selgitas, et kirjas seisid väited, nagu oleks EKRE Tartu piirkond kriisis ning Särg ei saavat piirkonna juhtimisega hakkama.

Särg selgitas, et asjasse on segatud ka Ruuben Kaalep, kes kogus riigikogu valimistel Tartus Särjest 4 korda vähem hääli, kuid pääses sellest hoolimata riigikokku. «Kaalep tundis end häirituna, kuna mina kogusin valimistel rohkem hääli ning ta üritas minust lahti saada, kuna tal pole võimalik särada seni, kuni mina Tartus erakonda juhin,» põhjendas Särg.

Ta lisas, et tema välja viskamine võib Tartu piirkonnas tähendada seda, et EKRE ridadest lahkub veel hulk liikmeid. «Mul on siin palju toetajaid, kuid ma ei hakka praegu neile ütlema, et astugu erakonnast välja, sest mul pole neile praegu pakkuda head alternatiivi,» lisas Särg.