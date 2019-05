Konverents kultuuriloo puhtail allikail

Pealelõunal esitletakse kolme tänavu kevadel valminud trükist. Kirjandusmuuseumi teaduskirjastus on välja andnud Rutt Hinrikuse ja Tiina Ann Kirsi koostatud mahuka antoloogia «Eesti elulookirjutus» ja Maarja Hollo kogumiku «Kõik, mis oli, on suurem ja suurem. Artikleid eksiilist, traumast ja mälust».

Rutt Hinrikuse sõnul on elulugu väga vana enesevaatluse viis, sest see peegeldab indiviidi ja maailma muutumist. «Kuna kõiksuguseid mälestusi on viimastel kümnenditel rohkelt avaldatud, on see huvi keskmesse lükanud ka küsimuse eluloolise kirjutamise vormide ja nende erisuste järele,» põhjendab ta antoloogia koostamist.