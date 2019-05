Muinasjutuvõistluse võitja soovib töötada teatris või saada merebioloogiks

Üle-eelmisel nädalal pälvis ta Sten Roosi muinasjutuvõistlusel esikoha. Konkursile esitas Maarja Katariina lustaka muinasjutu printsessist, kes röövis lohe. Lugu on veidi ebatraditsiooniline ja humoorikas ka seetõttu, et muinasjutu kangelanna on kangekaelne ja pisut pirtsakas printsess, kes sunnib lohet end röövima, kuid haarab «pantvangikriisis» hoopis ise ohjad. Seejärel nõuab «röövitud» printsess päästmist. Kui selgub, et keegi pole nõus tema päästmise nimel end ohvriks tooma, uputab neidis lohekoopa silmavette ja masenduses tühjaks söödud jäätisekarpidesse. Lõpuks leidub ikkagi üks nägus prints, kes printsessi päästma tõttab. Lõpp hea, kõik hea.