Tartus elava taanlase Per William Peterseni skulptuurid hakkasid silma juba varem, eelmise kümnendi teises pooles ja praeguse alul. Sest tema maalid olid ülimalt ruumilised ka siis, kui ta tegelikult piirdus lihtsalt pildipinnaga. Praegu saab tema näitustel «Tõde on hapu» ja «Humour is serious talk» Tartu ülikooli raamatukogus vaadata nii skulptuure kui ka joonistusi.