Ulgueestlaste kokkutuleku tähtsaim lipp sätitakse pidukorda

Kuigi Esto päevadeni on jäänud veel üks kuu, toodi ürituse sümbollipp juba eile ennelõunal ERMi hoidlast välja, et muuseumi konserveerijad selle üle vaataks. ERMi konserveerimisosakonna juhataja Kristiina Piirsilla kinnitusel on kõigil senistel Esto päevadel väljas olnud lipp üldiselt heas seisus, kuid siit-sealt määrdunud ja vajab seetõttu puhastamist. «Lipukangas on tugev ning auke ega rebendeid pole aja jooksul tekkinud,» lisas Piirsild.