«Pesad tuleks puu otsast alla lükata ja siis linnud ehk saaksid aru, et see ei ole hea koht pesitseda. Seda võib teha niikaua, kuni munasid pesas pole. Kui munad on juba pesas, ei ole see eetiline ega seaduslik. Looduskaitseseadus ütleb, et pesitsevat lindu ei tohi häirida,» ütles linnuökoloog Marko Mägi.