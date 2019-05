Enno Allik maalis kahel kuul lumist Tartut

Enno Allik meenutas õpetaja Silvia Jõgeveri sõnu: «Lund on raske maalida, lumi ei ole kunagi valge.» Lisaks lume maalimisele on väljakutseks ka taevas, mis ei ole üldjuhul sinine. «Igaüks näeb erinevalt, ühele on taevas sinine, teisele roosa või lilla,» lisas kunstnik.