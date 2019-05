Linnakirjanik võttis lastekrimkas luubi alla tänavakunsti

Tartu on tuntud kui tänavakunsti soosiv linn. Linnavalitsus on eraldanud kohad, kus selle ala harrastajad võivad karistamatult tegutseda, ning kohaliku võimu lahkel loal ja toel on siin aastast 2010 korraldatud rahvusvahelist tänavakunstifestivali Stencibility. Seetõttu pole ime, et sama teema on võtnud oma uues lastekrimkas käsile mullu linnakirjaniku ametis olnud Mika Keränen.