Võimlemispeolised lähedalt ja kaugelt vallutavad Tamme staadioni

Võimlemispidu pole mõeldud üksnes Tartu ja linna lähiümbruse rühmadele, kohale on sõidetud kogu Lõuna-Eestist ja mujaltki. Eile hommikul peo nimitantsu, 1. ja 2. klassi õpilaste esitatava «Vaba päeva» prooviks valmistunud Rõuge põhikooli algklasside õpetaja Terje Raja märkis, et neile tähendab see kolmel päeval järjest Tartusse sõitmist (proovid pühapäeval ja esmaspäeval, läbimäng ja etendus täna), kuid lapsed on väga tublid ning keegi ei kurda. Teisiti see ilmselt ei saakski olla, sest Rõuge lapsed on tõelised võimlemispeo veteranid, kes esinevad Tamme staadionil kolmandat aastat järjest, esimest korda osalesid nad juba lasteaiapäevil.