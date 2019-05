Veeriku Selveri parkla muutus halva üllatusena tasuliseks

Kuigi Veeriku Selveri parklasse sissesõidul ja kaupluse ustel on juba üle kuu aja näha tasulisest parkimisest teatavaid silte, tuleb see nii mõnelegi poelisele ootamatult. Esimesed kaks parkimistundi on tasuta, kuid see ei kehti, kui ununeb välja panna parkimiskell või parkida telefoniga. Nii võib kauplusest naasjat oodata auto tuuleklaasi ja kojamehe vahel halb üllatus. Seda ongi juba juhtunud.