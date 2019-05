Soomlast mängides politseid petta üritanud liiklusrikkuja saadeti joonelt trellide taha

«Mõistsime kohe, et midagi siin ei klapi. Esmalt ilmnes kontrolli käigus, et autoroolis olnud 36-aastasel mehel puudub juhtimisõigus. Siis tuvastasime, et Audi külge riputatud numbrimärk kuulub sootuks teisele masinale ning kõige tipuks üllatusime isegi, kui avastasime, et järelhaagise number pärineb hoopiski ühelt kaubikult,» vahendas patrullpolitseinik.