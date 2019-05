Priit Pullerits: kust tulevad Tartu rattaringlejad?

Olen linnas rattaga regulaarselt sõitnud kümnendi, viimastel aastatel iga ilmaga isegi talvel, aga sellegipoolest tundsin, kui valmistusin istuma kahe nädala pärast käivituva rattaringluse elektriratta sadulasse, et värin poeb südamesse. Ikkagi tundmatu sõiduriist. Kes teab, kuidas see käitub.

Oletan, et põhjust hingevärinat tunda on ka neil, kes vastutavad 8. juunist alustava rendirattasüsteemi eest. Peaküsimus on selles, kas tartlased ikka hakkavad seda usinalt kasutama või mitte.

Kuna ajakirjaniku kutse-eetika eeldab elutervet skepsist, mitte hurraatavat sisuturundust, siis selle nädala keskel tehtud 40-minutilise proovisõidu järel tekkisid järgmised küsimused ja kahtlused.

Miks ma peaksin oma isikliku jalgratta, mis on mind aastaid ustavalt teeninud, vahetama ratta vastu, mis on täiesti võõras? Just siin peitubki esimene suur probleem. Tõenäoliselt on enamik tartlasi, kes eelistavad liigelda rattaga, endale nüüdseks selle juba ostnud. Ja sellega sõitma harjunud. Ei usu, et suurem jagu noist edaspidi oma ratta kodus seina äärde jätab.

Siit kerkib järgmine küsimus: kust tulevad need, kes uute rendiratastega sõitma hakkavad? Küsimusele vastust otsides tuleb arvestada mitut kriitilist tõsiasja.

Kui rattasõidukogemust napib, siis vaevalt istub inimene niisama ka rendiratta selga.

Esiteks, niipalju kui olen kuulnud, siis paljud inimesed kardavad linnas rattaga sõita. Sest on ohtlik. Ja kindlasti pole vähe neidki, kes põhimõtteliselt, olgu põhjus milline tahes, rattaga eluilmas sõita ei taha – eriti veel linnas.

Teiseks, kui varasemat rattasõidukogemust pole, siis vaevalt istub inimene niisama ka rendiratta selga. Nagu siin algul ausalt tunnistasin: mulgi, kes ma sõidan aasta jooksul linnas rattaga üle tuhande kilomeetri, tekkis enne rendirattaga sõidu alustamist ärevus.

Ärevus tulenes sellest, kuidas ma ratta taltsutamisega hakkama saan. Alates sellest, et ratta küljes on palju elektroonikat. Aga elektroonika on inimkonna suurim vaenlane: kui see otsustab streikida või käkki keerata, jääb sageli üle vaid jõuetuna käsi laiutada. Jätkates sellega, et elektriratas kaalub kogunisti 35 kilo, tervelt kolm ja pool korda rohkem kui mu maastikuratas. Ei kujuta ettegi, kuidas niisugusega üle äärekivi ja muude takistuste saab. Ja lõpetades sellega, et mootoriga jalgratas on midagi seesugust, millega varasem praktika puudus. Nagu pole seda küllap kõigil neil, kellest võiks saada rendirataste potentsiaalne kasutaja.