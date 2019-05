Kõik kuldmedalistid pole enam presidendi vastuvõtule oodatud

Kui varasematel aastatel on presidendi kantselei koos haridus- ja teadusministeeriumiga kutsunud pealinna roosiaeda tunnustusüritusele kõik kuldmedalistid, siis tänavu see nii pole: koolid said kindla arvu kutseid. Tartus tähendab see, et enamik kuldmedaliste jääb kutseta.