Koorid lihvisid laulupidude kullaterasid

Tartu laulupeo muusikaline juht ja peadirigent Triin Koch ütles, et igal laulupeol on märgilised teosed, milleta ehk arugi ei saaks, millega tegu. Sellised palad nagu «Koit», «Mu isamaa on minu arm» ja mõnedki teised kõlavad mõlemal peol. Ent kogurepertuaar on siiski võrdlemisi erinev.