Vanad mündid meenutavad pühakoja ees peetud laatu ja pidusid

Arheoloog Heiki Valk sõelus reedel Nõo Püha Laurentsiuse kiriku juures mulda, et leida üles ka kõige pisemad mündikesed, mis on tema sõnul sageli need kõige huvitavamad.

See on päris põnev eksemplar, esmapilgul ei saagi täpselt aru, mis münt see on, kiitis Tartu ülikooli arheoloogiakabineti juhataja Heiki Valk reede pärastlõunal Nõo kiriku juures väikest kettakest peopesal hoides. «Aga müntidega ongi nii, et mida ebamäärasem, seda huvitavam – võib-olla see polegi tavaline, vaid hoopis ebatavaline münt,» lisas ta.