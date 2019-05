Peeter Olesk: mis jääb järele ehk Tänukiri õpetajatele

Ühel hiljutisel keskhommikul öeldi mulle, et mul seisab ees kohtumine logopeediga. Nii kirjutas ette öine valvearst. Mis on logopeedia, seda ma teadsin, sest mu õde töötas umbes 40 aastat lasteaias muusikalise kasvatajana, kelle päevatööks oli õpetada põnnidele rütmikat hingamises, liikumises ja kõneski. Ning kohe sealsamas Tartu ülikooli kliinikumis istuski mu vastas logopeed ise, minust rohkem kui kaks korda noorem daam. Mitte ravi- spetsialist, vaid diagnoosija.

Peagi sai selgeks, et ta polnud lugenud ainsatki Cicero kõnet, Cicero käsitlusi retoorikast ja kõnemeestest ega kommentaare nende juurde. Tahtsin teada, mitut minu kõnet, ettekannet, loengut, sõnavõttu ja vahelemärkust ta on kuulanud. Ei ühtegi.

Ehkki ma räägin pea st, on mul kõne konspekt paberil alati käepärast. Seal on kirjas kõne ülesehitus, pöördekohad uuteks mõteteks ja märksõnad näidete kohta. Väliselt ma justkui improviseeriksin, tegelikult viimistlen ma oma sõnavõttu viimase hetkeni.

Kõik see ei huvitanud õpetatud logopeedi mitte üks põrm. Tema laskis mul hääldada lühikesi lahtisi silpe nagu «ma-sa-ka-ta» või jälle kinniseid silpe nagu «kul-kul-kul» jne. Omaaegses Tallinna 39. keskkoolis laskis näitleja Aksel Küngas lavakõne tundides öelda «eksproprieerime ekspropriaatoreid». See sõnapaar nõuab harjutamist.

Minult soovis kliiniline logopeed toimetulekut võrreldamatult lihtsama ülesandega. Võib-olla ta teadis, et tänapäeva eesti kirjakeele kursus eesti filoloogidele algab ortoeepiast ehk õigehääldusest ja selle veatust ülesmärkimisest. Niisiis kas «ševiot» on riidekangas ühe või kahe t-ga. Kas «standard» või «standart» jne. Minule see vanemõpetaja Ellen Turu õpetamismeetod ei passinud, mille tõttu tuli mul teha eksam komisjonile. Küsimusi oli kaks: sõnaalgulised klusiilid ja hüüdsõnad.