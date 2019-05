Galerii: vihm kliimamarsil osalejaid ei heidutanud, kohal oli ligi sada meeleavaldajat

Kuigu kliimamarsi ajal sadas üsna tihedat vihma, ei seganud see protestimarsil oslaejad. Teiste seas kandsid marsil osalejad loosungeid, kus kirjas, et «meil on ainult üks kodu,» ja «tagavara planeeti ei ole.»

Üleilmse organisatsiooni Fridays for Future algatatud marsi eesmärk oli nõuda, et valitsus asuks tegutsema keskkonnakaitse ja kliimakatastroofi vältimise nimel.

«Võib tunduda, et väikesest Eestist ei sõltu midagi, kuid tegelikult on meil üks suurimaid ökoloogilisi jalajälgi maailmas. Maailmas on vaid 16 riiki, mille süsinikuheidete hulk elaniku kohta on suurem kui meie oma,» seisis kliimamarsi infolehel.