Galerii: ema ja tütar alustasid kirikute öö ringkäiku nende perele väga olulisest pühakojast

Teiste hulgas oli jumalateenistust kuulama ja vaatama tulnud ka Liis Merenäkk koos oma tütre Marega. Pereema Liis Merenäkk sõnas, et ta väga tihe kirikukülastaja pole, kuid Magasini tänaval asuv kirik on nende pere jaoks väga olulise tähendusega. «Siin kirikus hakkas Mare kõndima, tol korral olime selles kirikus esimest korda, kui see juhtus,» meenutas Liis Merenäkk mitme aasta taguseid sündmusi. Pärast seda on Liis ja Mare seda kirikut külastanud mõned korrad. Reedeõhtune kirikute öö ringkäik oli nende jaoks viies kord astuda üle Magasini tänaval asuva pühakoja ukse.

Magasini tänaval asuva Tartu Jumalaema Uinumise katedraali kirikuvanem Liidia Madison sõnas, et aktiivseid koguduse liikmeid on kirikus umbes 120. «Eks jõulude ja paasapühade aegu käib ikka rohkem rahvast, aga see on igal pool nii, et pühad toovad kirikusse tavapärasest rohkem inimesi,» lisas ta.