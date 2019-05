Rattavõistlused muudavad nädalavahetusel Tartus bussiliikluse äärmiselt segaseks

Et Tartu linn on sel nädalavahetusel peetava rattavõistluse Tour of Estonia ja Tartu rattaralli sõlmpunkt, muutuvad võistluste pärast oluliselt ka linnaliini bussigraafikud. Neil, kel tarvis täna ja homme Tartus bussiga sõita, tasub muudatuste skeemis näpuga pingsalt järge ajada, et soovitud sihtkohta eksimata välja jõuda.