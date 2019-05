Kahe elumaja asemele kerkib legendaarne kiirsöögikoht

Kolimise peamine põhjus on asjaolu, et praeguse Siriuse kõrval asuvasse parklasse ehitatakse bensiinijaam ning Siriuse klientide autod ei mahu enam harjumuspärasesse kohta parkima.

FOTO: Eskiis: OÜ Ako In

Uus Siriuse toidukoht tuleb 150 ruutmeetri suurune ning parklasse mahub kuni 30 autot. eskiis ako in

Uus söögikoht tuleb 150 ruutmeetri suurune, praegune Aardla ja Võru ristil asuv toidukoht on napilt 40-ruutmeetrine. Ka mahub uue Siriuse parklasse senisest rohkem autosid. Lehto selgitas, et uus parkla peaks mahutama kuni 30 autot. Praegu saab Siriuse putka kõrvale parkida kuni 10 autot.

Samas jääb Sirius oma liistude juurde ning uus ja suurem söögikoht hakkab kiirtoitu müüma luugi kaudu. «Nii on teenindus kõige kiirem ja seni on see toiminud,» lisas Lehto.