Kolme Malini loomingut saab vaadata ainult kolmel päeval

«Kuna näituse teema on lätted, toome alustuseks avalikkuse ette vanimad säilinud pildid,» ütles Jaan Malin. «Nii saab vaadata kaht söejoonistust, mille Ilmar Malin tegi aastal 1942 enda korteri aknast Poe tänava nurgal. Samuti maali «Uues kodus» kavandit, kus tütar Lea vaatab Riia tänava poole.»

Lea Malin lõpetas 1981. aastal Tallinnas kunstiinstituudi ruumi- ja mööblikujunduse erialal. Ta on töötanud kunstiõpetajana Tartu kunstikoolis, lastekunstikoolis (ka direktorina) ja rahvaülikoolis, kus ta juhendab tänini akvarellistuudiot. Ta on illustreerinud raamatuid ja kasutab peamiselt akvarellitehnikat. Põhiliselt akvarelle saab vaadata ka nüüdsel korternäitusel.

Jaan Malin alias Luulur on 1990. aastal lõpetanud Tartu ülikooli filoloogiateaduskonna. Ta on aastast 1993 Eesti kirjanike liidu liige ja kuulub aastast 2016 Eesti kunstnike liitu. Väljapanekus on tema installatsioone ja joonistusi, aga ka maali ja graafikat.