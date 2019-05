Kunstimuuseum kaldub suveks eriti tugevalt Pallase poole viltu

Tartu kunstimuuseum on viimastel päevadel teinud vilkalt ettevalmistusi näituseks «Pallas 100. Kunstikool ja kultus», mida saavad kõik kunstihuvilised minna vaatama alates laupäevast. Näituse kuraatorid Joanna Hoffmann ja Hanna-Liis Kont tegid eile väljapanekust kerge ülevaate, mille ajal selgus, et näitus on raskelt Pallase poole viltu, sest muud kunsti kolmel korrusel ei olegi.