Tartu filmifond meelitab välismaa filmitootjaid

Kristiina Reidolv tutvustas Cannes'is juba 2014. aastast tegutseva Tartu filmifondi tegevust ja toetusvõimalusi, esitles Tartut ja Tartumaad filmivõtete paigana ning rääkis Tartu Loomemajanduskeskuse arenguplaanidest. Loomemajanduskeskuse üheks uueks prioriteediks etenduskunstide ja muusika kõrval on filmivaldkonna arendamine, mis seisneb nii Tartu filmifondi toetusmahtude suurendamises ja rahvusvahelises tegevuses kui ka infrastruktuuri ja tugiteenuste parandamises.

2014. aastal loodud Tartu filmifondist saavad toetust filmitegijad, kelle filmivõtted või järeltootmine toimub Tartus, eesmärgiga tuua Tartusse investeeringuid, luua töökohti, edendada turismi ja majandust ning turundada Tartut Eestis ja välismaal. Filmifondi tööd koordineerib Tartu Loomemajanduskeskus. Tartu Filmifondist on seni toetust saanud loodusfilm „Tuulte tahutud maa” 2018. aastal ning mängufilmid «Johannes Pääsukese tõeline elu» 2019. aastal, «Õnn tuleb magades» 2016. aastal ning «Supilinna Salaselts» 2015. aastal.

Tartut esindasid Cannes'i filmifestivalil Tartu Loomemajanduskeskuse juht Kristiina Reidolv ja Tartu Llnnavalitsuse kultuuriosakonna kultuuriteenistuse juhataja Külli Hansen. Samuti toetas Tartu Loomemajanduskeskus inkubatsioonis olevat filmivaldkonna ettevõtte Kratlandia osalemist Cannes'i filmifestivalil, et aidata kaasa väliskontaktide loomisele ja koostööpartnerite leidmisele välisturgudele sisenemiseks.

Cannes'i filmifestival on rahvusvahelise programmiga A-kategooria filmifestival, mille võistlus- ja kõrvalprogrammiga paralleelselt toimub ka rahvusvaheline filmiturg.

Kristiina Reidolvi sõnul on Cannes'i filmifestival nii Tartu filmifondi tutvustamiseks kui kontaktide loomiseks üks olulisemaid festivale. «Ühelt poolt saab seal väga hea ülevaate rahvusvahelise filmitööstuse hetkeseisust ning teisalt palju uusi ideid koostööprojektideks. Festivalil osalemine annab tõelise motivatsioonilaengu valdkonna arendamiseks ning loodan, et selle tulemusena õnnestub meelitada Tartusse veelgi enam välismaa filmitootjaid. Soovin, et Tartu filmifond asetuks rahvusvaheliste regionaalsete filmifondide võrgustikku,» lisas Reidolv.