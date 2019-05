Tartlasest kitarrist Andres Roots esitleb ühes külas Šotimaal salvestatud plaati

Plaadil «Loch Lomond Blues» on kuus soolopala, mida Roots esitab Arcarilt laenatud kitarril National Resophonic Delphi Vintage Steel. Lood on veidi erineva tempoga, ameerikaliku bluusi sekka kõlab hispaanialikke kõlavarjundeid ja araabiahõngulisi rütme. Viis lugu on kirjutanud Andres Roots, üks lugu - «Station Blues Medley» - on traditsionaali töötlus.