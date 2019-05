Mängutoa avamisel proovib uusi virtuaalseid reaalsusi tüdruk, kes oli kunagi vähikliiniku patsient, kuid on nüüd ammu terve.

Taevas on tähed, taamal sillakonstruktsioon. Otse su poole tuiskavad kuubikud. Ühed on punased, teised sinised, ja sa pead need purustama! Löömiseks tuleb kasutada kaht kiirt, punast ja sinist. Sinisega punast ei purusta, vastupidi aga küll. Tuleb keskenduda, arvestada kõiki tingimusi, liikuda edasi ja hüpata tagasi, olla täpne …