Põrutav Fortuuna tänav saab uue asfaldi juuliks

«Olen seal sõitnud, see on katastroofiline,» nentis Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak. «Kõik roomavad seal, vaikselt-vaikselt lähevad. Tänava oleks pidanud paremini taastama, tean, et meie poisid on sõdinud kaevajate ja taastajatega, natuke on parandatud, aga kokkuvõttes on see kehvas seisus.»

Topelt järelevalve

«Meie poisid» märgib osakonna töötajaid, kel kaeveloa andjana on ka järelevalvaja roll lisaks torustiku ehitajale kohustuslikule järelevalvele.

«Aga nad muretsevad selle pärast, et torud oleks õigete kalletega, ja taastamine huvitab vähem,» lausus Haak.

Fortuuna tänav FOTO: Margus Ansu

Näiteks Põik tänava otsa juures on asfaldipaik pandud, aga see on nii ära vajunud, et meenutab nn lamava politseiniku negatiivi, edasi pärmivabriku poole on veel paar põrutavalt ebatasast kohta, pärmivabriku ristmikul bussipeatuse juures on täiteks nii talvel lumega pandud külma asfalti kui ka killustikku, mis oma kohal ei püsi.

Öösel pole asfalti

Linnal on plaan koostöös võrguvaldajatega taastada kogu tänavakate, selleks on pakkumuste esitamise tähtaeg just täna. Kui keegi tulemusi ei vaidlusta, saab lepingu sõlmida juuni keskel, töö tegemise tähtaeg on hanketingimuste järgi kuu pärast lepingu sõlmimist.

Tartu veevärgi juhataja Toomas Kapp ütles, et nemad ehitavad piirkonnale uut sajuveetorustikku, et selles madalas jõeäärses piirkonnas vesi valingvihmadega paremini ära läheks ja vältida uputusi. Ent ehitati ka soojatorustikku ja sidevõrke.

«Töövõtja peab hoidma põhitänavad korras, siin ei ole juttugi, see tuleb paranda,» kinnitas ta pärast tänava ülevaatamist. «Üks rada on juba kinni. Päeval ei saa tervet tänavat kinni panna, see on nii suur liiklussõlm, öösel ei tööta üksi asfalditehas,» lisas ta.