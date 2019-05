Helin Haga: demokraatlik kool õpetab mängu kaudu

Demokraatlikud koolid maailmas ja Eestis

Kuigi õpilastele koolis suure otsustusvabaduse andmine võib tunduda revolutsiooniline, ei ole Eestis populaarsust koguv demokraatlik haridus midagi uut ega originaalset.

Demokraatlik haridus hakkas kanda kinnitama juba 17. sajandil, kandes kord nimetust «avatud haridus», kord «vaba haridus», aga laiemat kõlapinda leidis see 20. sajandi algul, täpsemalt aastal 1921, mil Alexander Sutherland Neill rajas Inglismaale maailma esimese demokraatliku kooli Summerhill, see tegutseb tänapäevalgi.

Aastal 1968 avati Ameerika Ühendriikides Massachusettsi osariigis Sudbury Valley demokraatlik kool, millest sai alguse nn Sudbury koolide levik üle maailma. Sudbury mudeli koolides on laste tegutsemisvabadus grammi võrra suuremgi kui teistes sedalaadi koolides. Mõiste «demokraatlik haridus» tegi aga ametlikuks Yaacov Hecht, kes asutas 1987. aastal Iisraelis Hadera linnas demokraatliku kooli. Praeguseks on demokraatlikud koolid Iisraelis riiklikult rahastatud.

Nüüdseks ongi demokraatlik haridus koondmõiste, mis kehtib paljude eriilmeliste koolide kohta: on neid koole, kus õpilaste palvel toimuvad klassikalised ainetunnid koos sinna juurde kuuluvate kontrolltööde ja hindamistega, aga on ka neid, kus õpilaste päev möödub vabalt mängides.

Oluline on, et iga kool järgib siiski oma asukohamaa seadusi.

Tõenäoliselt on üks põhjusi, miks demokraatlik haridus just nüüd ja praegu Eestis kanda kinnitab, fakt, et ühiskond on selleks valmis ja soovib hariduselus uusi valikuid. Menu taga võib olla ka selle haridussüsteemi tugev kallutatus vaba mängu poole. Helin Haga