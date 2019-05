Raimu Hanson: ka üle 60-aastaste seks olgu keelatud

Põltsam meenutab, et 2017. aastal esitas EKRE fraktsioon riigikogule eelnõu, mis oleks tõstnud lubatavat seksuaalsuhte vanusepiiri 16 eluaastale, kuid parlamendi suurde saali see eelnõu ei jõudnudki. Ehk saab see teoks praeguses riigikogus. Seda eeldades tahaksin lisada seksiseaduse eelnõule täienduse. Ja nimelt – seks olgu keelatud ka üle 60-aastastele isikutele! Põhjusi niisugusele piirangule leidub mitmeid.

Kõigepealt – täies elujõus ehk 20- kuni 60-aastane mees ja naine on esteetiliselt kaunim vaadata kui vanem inimene, kelle naha sisse on aeg kündnud kortsud või, vastupidi, kes on ealiste iseärasuste tõttu tüsenenud. Kahe sellise isiku seks on kahekordselt ebaesteetiline.

Teiseks – seksimise ettevalmistamiseks ja elluviimiseks on tarvis aega. Mida rohkem aega, seda õnnestunum seks. Kuid samal ajal ootavad vanaema ja vanaisa pikisilmi nende lapselapsed. Kole mõeldagi, kui palju jääb selliste isekate seksisõltlastest vanavanemate tõttu ette lugemata häid lasteraamatuid, käimata koos muuseumis, vaatamata looduskauneid kohti.

Kolmandaks – seitsmendasse elukümnendisse jõudnud mehed ja naised peavad tähelepanelikult jälgima oma tervist.

Eile väljastas Eesti tervise arengu instituut ärevaks tegeva statistika: kõikidest eelmise aasta surmadest, mida oli kokku 15 606, oli 7957 põhjustatud vereringeelundite haigustest, kõige levinumad olid aga südame isheemia- ja kõrgvererõhutõbi ning peaaju veresoonte haigused. Neile andmeile peaksid mõtlema eelkõige eakad, 60-aastased ja vanemad inimesed, sest seksimisel kerkib vererõhk ja kiireneb pulss, süda saab eluohtlikult suure koormuse.

Muidugi võib noortel, õitsvas eas inimestel tekkida küsimus, kas eakad mehed ja naised tõesti üleüldse seksivad. Aga nii see paraku ongi ja lausa teaduslikult tõestatud.

«Võttes arvesse Eesti meeste ning naiste keskmise eluea olulist pikenemist viimastel aastakümnetel ja asjaolu, et seksuaalsusest rääkimine on muutunud vabamaks, siis võiks oletada, et ka meie vanemaealiste hulgas on seksuaalelu elavate inimeste hulk kasvanud,» kirjutab doktor Olev Poolamets (Eesti Arst, 2015; 94(10)).