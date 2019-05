Aadu Musta ülikoolirahvale saadetud valimisreklaam pole tema sõnul reklaam

Kirja alguses ütleb Must enda tutvustuseks, et on olnud pool sajandit tartlane ja 43 aastat Tartu ülikooli õppejõud. Praegu ajalooprofessor ning riigikogu kultuurikomisjoni esimees. Seejärel lisab, et kandideerib europarlamenti.

Must rõhutab kirjas, et on riigikogu kõnetoolist korduvalt pidanud kolleegidele meelde tuletama, et teadus ei ole ainult matemaatika, keemia või muud täppisteadused ning ilmselt on mitme ühiskonna ees seisva probleemi põhjuseks just humanitaar- ja sotsiaalteaduste rolli alahindamine ühiskonna stabiilse arengu tagamisel – mõnedel [poliitilistel jõududel] on seda raske mõista.