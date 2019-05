Pirogovi platsil avab uksed suverestoran

Lydia hotelli juhataja Kristo Seli sõnul mõeldi suverestorani peale juba siis, kui hotell ja restoran kolm aastat tagasi avati, kuid sobiliku lahenduse leidmine võttis aega. «Suveperioodil armastavad inimesed ikka istuda rohkem värskes õhus ning nüüd saab see võimalus ka meil olema,» lausus Seli.

Seli sõnul on hotelli soov tuua oma restoraniga Pirogovi platsile kultuurset tegevust juurde ning olla osa platsist. «Pirogovi park on tänaseks väga ilusti korda tehtud. Nüüd saavad inimesed lisaks pargipingile ka restoranis istuda ning näiteks veini kõrvale suupisteid nautida,» ütles Seli. Ta lisas, et sel suvel plaanitakse jätkata ka pargikontsertide sarjaga.