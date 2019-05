Erivajadusega mees korraldab heategeva kontserdi

Renee Logbergi loomingu ja improvisatsiooni kontserte on Tartus varemgi olnud, ta etteasted koosnevad iseenda elu lugudest, luuletustest ja lauludest. Need on pühendatud kas emale või räägivad kurba lugu isast või mõnest kindlast sõbrast, suhetest, unistustest ja armastusest. Ansamblis Helisev Hing on ta solist ning rütmi- ja keelpillide mängija. Peale selle lööb seal kaasa neli-viis inimest, kellest osa tegutseb ansamblis nimega Allikabänd.