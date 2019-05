Tartlannad naasevad rühmvõimlemise MMilt seitsmenda ja kaheksanda kohaga

VK Janika Elite Teami treener Kristin Laupa hindas võistlust stabiilselt heaks. «Eelvõistluses sisse lipsanud pisikesed koperdused parandasime finaalis ära, tasuks hooaja tugevaim katse,» lausus Laupa. Ta lisas, et nüüd ootab ees väike puhkus, mida täidab muu hulgas tantsupeol osalemine.

«Tundub, et jaapanlastel on kindel eesmärk lähiaastatel esikolmikusse pürgida, nad teevad selle nimel sihikindlalt tööd, seega ei tulnud nende edu suure üllatusena,» ütles Laupa.